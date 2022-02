Tuttosport – Cagliari-Napoli, due ballottaggi per Spalletti. Sorpresa Malcuit?

La probabile formazione del Napoli con il Cagliari è un vero e proprio rebus, fatto di cinque calciatori indisponibili. Secondo Corriere dello Sport il tecnico pensa ad un cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a tre. Ma ci sono anche altre opportunità da esplorare. Perché nonostante le tante assenze, gli uomini per interpretare al meglio la gara ci sono. Ovviamente le assenze di calciatori come Insigne, Lobotka, Anguissa, Lozano e Politano, con Fabian Ruiz, in panchina hanno un peso specifico. Ma Spalletti non vuole alibi ed ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra.

Formazione Napoli: come cambia Spalletti

Oltre al cambio di modulo, ci sono anche altre idee vagliate dal tecnico del Napoli. Tuttosport sottolinea che Zielinski si abbasserà al fianco di Demme a centrocampo, ma ipotizza ancora un 4-2-3-1. A questo punto potrebbe essere inserito Malcuit sulla trequarti, con Elmas sul fronte sinistro d’attacco e Mertens dietro la punta Petagna. Al momento i ballottaggi sono due, con Ounas che sfida il francese per giocare sul lato destro d’attacco e Petagna che si gioca un posto con Osimhen, anche se l’italiano parte favorito.