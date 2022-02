Villareal-Juventus: in campo un osservato speciale dal Napoli

Villareal-Juventus sfida di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale. Nella squadra spagnola ci sono tanti giocatori interessanti come il difensore Torres. Ma sul terreno di gioco c’è anche un osservato speciale del Napoli che è Alfonso Pedraza. L’esterno mancino piace moltissimo a Cristiano Giuntoli, il giocatore ha 25 anni che un contratto con il Villareal fino al 2025. Pedraza ha un valore che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma la sua capacità di poter giocare su tutta la fascia sinistra, anche se preferisce il ruolo di terzino, lo rende un giocatore molto seguito da tanti club.

Il Napoli nel ruolo di terzino sinistro per la prossima stagione ha bloccato Mathias Olivera. Giuntoli voleva portarlo al Napoli già a gennaio, ma poi il Getafe non ha dato il via libera per la cessione, che però viene data per certa a giugno. Eppure gli azzurri potrebbe dover puntare su due nuovi esterni mancini di difesa, poiché Ghoulam è in scadenza di contratto, mentre Mario Rui potrebbe essere ceduto al termine di questo campionato. A questo punto ci sarebbe bisogno di un secondo esterno di fascia e quindi Giuntoli prova a sondare il terreno per prelevare altri giocatori, da mettere a disposizione di Spalletti. Tra questi, sempre nel Villareal, c’è Estupinan entrato nel mirino del Napoli e che proprio nella sfida con la Juventus ha sostituito Alfonso Pedraza nel secondo tempo.