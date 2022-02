Sky – Rinnovo Fabian, contatti assenti. Ultime notizie su Olivera

Il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli è ancora bloccato, anche Sky che dà le ultime notizie sul futuro dello spagnolo non segnala grandi movimenti. Secondo la redazione di Sky Sport al momento i contatti tra De Laurentiis e l’entourage del calciatore sono quasi nulli. Il Napoli ha provato un tentativo di rinnovo con il calciatore, ma tutto poi si è bloccato. Secondo Raffaele Auriemma, Fabian Ruiz a fine stagione andrà via. Al momento l’addio sembra essere la possibilità migliore per entrambe le parti, anche se non si esclude un rinnovo che possa dare maggiore potere al Napoli in fase di vendita al termine di questa stagione calcistica. Fabian resterà perno del Napoli di Spalletti, ma a giugno De Laurentiis comincerà a guardarsi intorno, provando a cedere il calciatore al miglior offerente.

Olivera al Napoli

Il terzino sinistro di proprietà del Getafe è l’obiettivo numero uno del Napoli. Nelle scorse settimane Olivera veniva dato vicinissimo alla società di De Laurentiis, un affare praticamente chiuso. Secondo quanto riferisce Sky, la società azzurra sta continuando a trattare il suo trasferimento, dopo aver fallito a gennaio il tentativo di portarlo al Napoli. Cristiano Giuntoli vuole siglare ufficialmente l’accordo, versando 11 milioni di euro nelle casse del Getafe, per evitare l’inserimento di altri club.