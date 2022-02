Konur: “Denayer al Napoli, si chiude in tempi brevi. Ecco l’offerta”

Jason Denayer pronto a liberarsi a parametro zero, un’opportunità di calciomercato che anche il Napoli vuole sfruttare. Già qualche giorno fa in Belgio scrivevano di un interessamento concreto da parte della società di De Laurentiis per Denayer. Il giocatore attualmente è in forza al Lione ma il suo contratto con il club francese scade a giugno del 2022. Secondo le ultime notizie di mercato anche Newcastle e Juventus hanno chiesto informazioni per il giocatore.

A dare ulteriori aggiornamenti sulla trattativa tra il Napoli e Denayer ci pensa Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato che parla a Radio Punto Nuovo: “La società azzurra non ha ancora stabilito alcun contatto ufficiale, ma alcuni intermediari che ho intervistato hanno affermato che a Denayer verrà offerto un contratto di 3 anni“.

Secondo quanto riferisce Konur la chiusura della trattativa per Denayer può arrivare entro breve: “Penso che si possa chiudere. Ma nel momento del calcio tutto può cambiare. Anche il suo attuale club, il Lione ha offerto a Jason Denayer un nuovo contratto. Ho sentito anche che molte squadre sono interessate in questo momento. Il Napoli, però, offrirà a Denayer un contratto di 3 anni. Forse la sua durata può aumentare di 1 anno in più. È possibile che ci sia un incontro in tempi stretti tra Giuntoli e gli agenti. Come ho detto prima, molte squadre stanno cercando un difensore centrale, quindi gareggeranno per ottenere gratuitamente un giocatore come Denayer. Ovviamente, il Napoli deve provare a completare il transfer con un atto formale il prima possibile“: