Dal Belgio – Denayer si libera a parametro zero: lo segue anche il Napoli

Calciomercato Napoli, le ultime notizie arrivano dal Belgio dove si parla del futuro Jason Denayer in uscita dal Lione. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto e secondo Het Nieuwsblad anche il Napoli ha chiesto informazioni. Cristiano Giuntoli sta sondando molto il mercato dei parametri zero, anche perché il nuovo calcio lascia molto spazio a questo tipo di operazioni. I soldi per comprare i cartellini vengono gestiti in maniera sempre più oculata, per questo motivo un giocatore che si svincola a parametro zero è sempre molto conteso.

Napoli: Denayer e le altre voci di mercato

Il contratto di Jason Denayer scade a giugno del 2022 e la sua permanenza al Lione sempre molto complicata. Il difensore 26enne viene seguito dal Napoli, ma anche Newcastle e Juventus hanno chiesto informazioni. Intanto nella giornata di ieri sono arrivate altre due notizie di mercato per il Napoli che ha fatto un sondaggio per Depay, ma anche per Kepa del Chelsea. Due giocatori importanti che potrebbero lasciare il loro club a fine stagione. Questo fa capire come il Napoli sia orientato a muoversi in maniera importante alla fine della stagione, quando ci saranno da fare molti movimenti. Insigne andrà via, il futuro di Mertens è in bilico, scadrà il contratto di Ospina e Meret può partire. Queste per citare solo alcune delle operazioni più calde.