Il Milan non sbaglia, stacca Inter e Napoli: ora è prima in Serie A

Il Milan vince di misura con la Sampdoria, grazie ad un gol di Leao e si prendono la vetta della classifica di Serie A. I rossoneri non si sono lasciati sfuggire l’occasione e sono riusciti a battere la Sampdoria, issandosi la primo posto. Bravi gli uomini di Pioli a sfruttare il pareggio tra Napoli e Inter che gli ha aperto le porte. I rossoneri ora hanno 55 punti in classifica, ovvero uno in più dell’Inter e due in più del Napoli che è terzo. Non bisogna dimenticare che l’Inter ha una partita da recuperare, quella con il Bologna. Intanto il pareggio tra Napoli e Inter può favorire anche la Juventus, che questa sera sfida l’Atalanta. In caso di vittoria i bianconeri si porterebbero a sette lunghezze dalla vetta.

La sfida tra Napoli e Inter ha dato un bel vantaggio alle inseguitrici. Gli azzurri hanno forse avuto coraggio di osare, dato che la partita nel primo tempo era stata dominata, come sottolineato anche da Jolanda De Rienzo. Purtroppo la sfortuna (palo di Zielinski e gol rocambolesco di Dzeko) e due super parate di Handanovic hanno fissato il punteggio in parità. Nonostante tutto il Napoli ha fatto vedere di essere una squadra che può giocarsela con tutti, anche con la prima della classe.