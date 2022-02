Cecchi: “Rigore al Napoli, deriva del Var. Finiamola”

Stefano Cecchi analizza il rigore in Napoli-Inter per fallo di De Vrij su Osimhen, assegnato con l’utilizzo del Var. Anche a velocità naturale era sembrato abbastanza palese che il difensore dell’Inter avesse commesso fallo sull’attaccante del Napoli. L’arbitro Doveri ha avuto bisogno del Var per concedere il penalty. Le immagini riviste al video non hanno dato altra chance, il rigore per il Napoli contro l’Inter è veramente netto. Osimhen viene colpito sul piede da De Vrij che nemmeno sfiora il pallone. Eppure c’è chi ha contestato la decisione di Doveri, come ha fatto Tancredi Palmeri, parlando di dybalata.

Ma anche Stefano Cecchi commentando le decisioni del Var a Radio Sportiva ha detto: “Prendiamo il rigore dato a Zaccagni della Lazio. Ma come si fa a concedere quel fallo? Ma anche il fallo di De Vrij su Osimhen è da rivedere. Se viene scomposto, se viene analizzata quella immagine è chiaro che sia rigore, ma oramai si sta andando oltre. Il Var doveva correggere gli errori marchiani degli arbitri, qui invece si va a vedere il piedino di un centimetro in fuorigioco. Sono favorevole al Var, ma deve essere rivisto. Diceva bene Rocchi, non bisogna dare i rigorini“.

Basta guardare l’immagine per capire che il fallo del giocatore dell’Inter è netto. De Vrij colpisce in pieno la caviglia dell’attaccante del Napoli. Non si capisce per quale assurdo motivo non si doveva concedere un rigore netto. E fatichiamo a capire come il signor Cecchi possa dire una cosa del genere. Magari potrebbe spoegarcelo concedendoci un confronto.