Pari tra Napoli e Inter, post al veleno della Gazzetta dello Sport. Tifosi nerazzurri furiosi

La Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter al Maradona. Le parole del quotidiano non sono piaciute ai tifosi nerazzurri.

Se sfida Scudetto doveva essere, alla vigilia, almeno nei fatti lo è stata: Napoli e Inter escono dal “Maradona” consapevoli di aver fatto il massimo, offrendo spettacolo fino al triplice fischio. Uno spot per la Serie A

La Gazzetta dello Sport ha fine gara ha pubblicato un post che ha mandato su tutte le furie i tifosi dell’Inter:

“Altro stop per l’Inter. Dopo l’amara sconfitta nel Derby, contro il Napoli arriva un punto che frena ancora la corsa dei nerazzurri. Nulla di compromesso, ovviamente, perché l’Inter rimane in vetta e potenzialmente a +4, ma è evidente che questi due stop abbiano riacceso l’entusiasmo di chi sta alle spalle. Milan, Juve e Atalanta avranno la possibilità di accorciare in un colpo solo su Napoli e Inter. Rimangono i nerazzurri i favoriti per lo Scudetto?”.

I tifosi nerazzurri hanno preso d’assalto i profili social della Gazzetta, ecco alcuni messaggi:

“Supercoppa italiana vinta, vittoria contro la Roma e conseguente semifinale in Coppa Italia, battuta d’arresto con il Milan immeritata se guardiamo il gioco ma non il risultato bugiardissimo che accettiamo lo stesso perché così è il calcio, pareggio in casa del Napoli che non è proprio l’ultima in classifica e infine vada come vada ma siamo ancora un Champions”

“Se questa è una situazione da stop tutto ciò significa solo che siete dei giornalai faziosi irrispettosi del vero valore di una squadra e della REALTÀ”.

“Siete ridicoli, un pareggio in trasferta con una concorrente per lo scudetto è oro colato, ma alla gazzetta interessa solo la Juve ed esaltarla sempre, anche quando fa pena, ma i conti si faranno a maggio”.