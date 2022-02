Napoli-Inter, Di Lorenzo: “Grade rammarico, puniti da un rimpallo”

Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei protagonisti di Napoli-Inter, partita che è terminata in pareggio con gol di Insigne e Dzeko. Il terzino del Napoli parla della sfida con i nerazzurri, che si era messa bene grazie al gol di Insigne su rigore. “C’è grande rammarico nella squadra perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sicuramente potevamo concretizzare di più” come dimenticare il palo di Zielinski, ma anche l’occasione per Elmas. Di Lorenzo ha pa poi aggiunto: “È stata una partita giocata contro una squadra di grande livello”. Il giocatore si è fermato anche per un leggero infortunio ma rassicura tutti: “Sto bene. Oggi è stata una partita dura contro Perisic un attaccante davvero molto forte, che si trova in un grande stato di forma. Dispiace veramente tanto per la partita, anche perché l’Inter ha segnato su un rimpallo“.

Di Lorenzo sul gol di Dzeko aggiunge: “La palla ha sfiorato la spalla di Dzeko, poi è andata a finire di nuovo sui suoi piedi grazie ad una carambola, dopo aver toccato il mio ginocchio. Il pallone si è fermato proprio perfetto per calciare in porta. Non sono contento di come è andata a finire, ma ora ci concentriamo sulla prossima partita“.