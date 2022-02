Insigne pazzo di gioia dopo il gol. Svelato il labiale del capitano

Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne dopo il gol contro l’Inter si è rivolto al pubblico. Svelato il labiale del fantasista di Frattamaggiore.

Napoli-Inter 1-1, match della venticinquesima giornata di Serie A 2021/2022. Decisivi i gol di Insigne su rigore e Dzeko per un pareggio che forse non accontenta nessuno e che fa sorridere il Milan in chiave Scudetto. Palo colpito da Zielinski nel primo tempo: il Napoli è la squadra con più pali colpiti.

Lorenzo Insigne ha realizzato il suo sesto goal stagionale trasformando il calcio di rigore del momentaneo vantaggio sull’Inter. Con il gol contro i nerazzurri, Insigne ha superato Diego Armando Maradona al terzo posto della classifica dei migliori marcatori all-time del Napoli in tutte le competizioni.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena durante l’esultanza di Lorenzo Insigne dopo il penalty realizzato contro l’Inter.

“Esulta Lorenzo, una gioia liberatoria, una volta in più ha dimostrato di saper dare il massimo a questa squadra, la sua squadra, anche se fino a maggio. Si gode il momento, la gente lo invoca e lui indica il nome sulle spalle, come dire “ricordatevi chi sono”. Poi rivolto verso il pubblico osannante lo indica: «È per tutti voi». Peccato poi arrivi il gol di Edin Dzeko a inizio ripresa a sminuire la portata della rete del capitano. Quella che gli consente di superare Maradona, 116 a 115”.