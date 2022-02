CorrSport: ” Il Napoli ha avuto paura. La punizione di Ounas dice tutto”

Il Napoli dopo il pari dell’Inter ha avuto paura di giocare. Arriva il commento negativo del Corriere dello Sport.

Il pareggio tra Napoli e Inter non è piaciuto all’editorialista del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano. Il giornalista punta il dito contro la squadra di Spalletti. La differenza tra il Napoli e l’Inter secondo Barbano è principalmente di tipo caratteriale. Il Napoli ieri avrebbe potuto osare di più ma alla fine si è accontentato del pari. La punizione finale di Ounas è la vera fotografia della gara.

NAPOLI-INTER 1-1: IL CORRIERE DELLO SPORT BOCCIA GLI AZZURRI

“La partita del Napoli è tutta nell’esitazione di Ounas, che sciupa l’ultima occasione per segnare, passando indietro la punizione sulla trequarti avversaria a dieci secondi dal termine. La partita dell’Inter la racconta l’intelligenza di Dzeko in uno dei suoi tanti rientri a centrocampo, dove dimostra che la regia nel calcio è anzitutto una questione di testa. Eccola Napoli-Inter: la paura contro il carattere. La paura del Napoli, che il gol di Insigne scaccia all’inizio e che poi rimonta lentamente come un’onda stordente, toglie il primato alla fantasia nella mente degli azzurri, e infine, dopo il pareggio, dilaga come un fantasma in mezzo al campo”