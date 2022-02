REPUBBLICA: “Napoli più forte di quanto ha fatto. Spalletti deve spiegare una cosa”

Il pari tra Napoli e Inter lascia qualche rammarico tra gli azzurri, la squadra di Spalletti secondo Repubblica poteva osare di più.

Il pareggio tra Napoli e Inter lascia qualche rammarico nella squadra di Spalletti, ne parla Antonio Corbo sull’edizione odierna del quotidiano la Repubblica:

“È il pareggio dei rimorsi, non della resa. Spalletti dovrà spiegare alla squadra ed a se stesso che cosa è successo. Sorpasso fallito per tre motivi. Perché il Napoli non ha mai creduto nello scudetto, si nascondeva dietro volute di fumo anche mentre vinceva le prime otto su otto. Perché entrato senza l’aggressiva determinazione che traduce la forza in una fede, il progetto in un obiettivo ineludibile, l’autostima in una certezza. Il Napoli sembra già pago di giocare per lo scudetto, piuttosto che sputare l’anima per vincerlo. La maturità raggiunta nelle prime 24 partite è bastata solo per affrontare la 25esima, la grande sfida, con la sua cultura dell’equilibrio, del rischio calcolato, del coraggio che non diventa mai azzardo sfrontato, come usa però una squadra lanciata verso il successo finale“.

Corbo ha poi aggiunto: “Dimostrato il Napoli la sua vocazione ad una sontuosa prudenza quando dopo pochi minuti passa in vantaggio con il rigore di Insigne, procurato da Osimhen. Si batte ovunque, ha grande futuro, ma dev’essere più essenziale. Troppa scena… è il momento che può valere un anno: un orizzonte che si allunga, una sensazione che ti fa sentire predestinato, quel furore spontaneo nel vedere la capolista che barcolla. Il Napoli si limita a conservare il dominio con un ampio controllo del gioco, senza cercare il colpo che marchi una inesorabile superiorità. Il Napoli sa che poteva fare meglio e di più, sa che l’Inter è più vicina allo scudetto da ieri ma pure che non è fuori. Il Napoli è più forte di quanto ha fatto. Ma deve crederci davvero”.