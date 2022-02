Sconcerti: “Dzeko meglio di Osimhen, vi spiego”

Ultime notizie su Napoli-Inter, il pareggio dello stadio Maradona ha visto protagonisti anche Osimhen e Dzeko. Arriva il commento di Sconcerti. Secondo il giornalista a conti fatti è stata la prestazione migliore è stata quella dell’attaccante bosniaco, rispetto al nigeriano del Napoli. Dzeko ha segnato un gol, con un rimpallo più che fortunato, dopo aver clamorosamente sbagliato un colpo di testa. Mentre Osimhen si è guadagnato un rigore ed avrebbe avuto anche la palla per il raddoppio, ma ha sbagliato lo stop.

Sconcerti sulla prestazione di Dzeko e Osimhen in Napoli-Inter dice: “Il Napoli ha possibilità di gioco in velocità che all’Inter mancano, l’Inter ha una struttura di squadra che ancora manca al Napoli. Se dovessimo tentare una sintesi estrema direi che Dzeko ha fatto più di Osimhen, ha pesato di più nella sostanza“.

Poi attraverso le colonne de il Corriere dell Sera aggiunge: “Osimhen ha inciso molto, ma quasi sempre in modo disunito. Molte scintille, poco fuoco. Edin Dzeko ha fatto meno ma in modo universale, ha giocato per tutti e per se stesso. È stata una partita inusuale, niente falli, niente interruzioni arbitrali, Sanchez ha aspettato sette minuti a bordo campo prima di entrare perché non arrivava nemmeno un fallo laterale. Una partita poco italiana che ha avuto due ritmi“.