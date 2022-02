Del Genio punge Spalletti: “Cose poco chiare. Nessuno ha fatto una domanda, doveva spiegare”

Paolo Del Genio commenta Napoli-Inter, gara terminata in pareggio e che mette i nerazzurri in vantaggio negli scontri diretti. Ora ne possono approfittare Milane e Juventus perla corsa scudetto. Paolo del Genio a Tele A si rammarica per il pareggio della squadra di Spalletti e dice: “Prima della partita se mi avessero detto che il Napoli avrebbe preso un punto non lo avrei rifiutato. Ma visto com’è andato in match c’è qualche rammarico. C’è la sensazione che il Napoli avrebbe potuto fare di più per vincere la partita. Ho tanta stima di Spalletti, ma sinceramente alcune cose mi sembrano poco chiare“.

Napoli-Inter: le scelte di Spalletti

Secondo Del Genio il tecnico del Napoli ha sbagliato qualche cambio. Una sottolineatura che non è stata fatta in conferenza stampa post match. “Non si capisce perché lasciare in panchina Dries Mertens per quasi tutta la partita (è entrato al minuto 84 ndr). Parliamo del capocannoniere migliore della storia del Napoli. Sinceramente avrei voluto vederlo in campo con Osimhen. Purtroppo nessuno dei giornalisti presenti ha fatto questa domanda al tecnico“.

Del Genio aggiunge: “Perché Mertens ha giocato solo quattro minuti?’. Questa è la domanda obbligatoria che non è stata fatta. La conferenza stampa è durata poco? Non importa, era la prima domanda da porre a Spalletti“.