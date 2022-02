Del Genio: “Vi svelo chi va in Champions League, c’è una sorpresa”

Paolo Del Genio parla della corsa alla Champions League con la Juventus che si è ripresa il quarto posto ai danni dell’Atalanta. Il giornalista in onda a Tele A, durante il programma ‘Si gonfia la rete’ fa il suo pronostico sulla corsa al quarto posto: “Per una volta voglio provare a fare il mago. Penso che alla fine la qualificazione in Champions League la otterranno Napoli, Inter e Milan. Il quarto posto utile andrà all’Atalanta e non alla Juventus“.

Pensiero totalmente opposto quello di Christian Bosco, operatore di mercato che dice: “L’Atalanta non è attrezzata per raggiungere la qualificazione alla Champions League. Credo che alla fine la Juventus svetterà sull’Atalanta, che deve temere anche la Roma di Josè Mourinho. Ma in generale bisogna tenere conto anche della Juve per la vittoria del titolo finale“. Dopo il tonfo in casa con il Cagliari di Mazzarri, l’Atalanta ha perso il quarto posto in classifica, proprio in favore dei bianconeri. Inoltre gli orobici devono fare i conti con l’infortunio di Zapata che praticamente ha terminato la stagione.