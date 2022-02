Napoli-Inter, Jolanda De Rienzo si sfoga: “l’Inter non meritava il pareggio. Osimhen riempito di botte” – VIDEO

Jolanda De Rienzo commenta il pareggio tra il Napoli e L’Inter. La giornalista ha espresso il suo pensiero in un video.

Il pareggio di Napoli-Inter ha lasciato molto rammarico tra i tifosi azzurri e gli addetti ai lavori. Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva di Canale 8, ha commentato il pareggio con un video pubblicato sul proprio canale You tube:

è dello stesso pensiero in un video caricato sul suo canale Youtube: “Il Napoli ha dominato nel primo tempo, ha preso l’Inter a pallonate. Tra l’altro è arrivato anche il palo preso da Zielinski. Nel secondo tempo i nerazzurri con un colpo fortunoso al termine di due rimpalli riescono a pareggiare con Dzeko. Francamente dico che l’Inter non meritava il pareggio”.

Jolanda De rienzo ha poi aggiunto: “Queste partite le devi portare a casa in maniera un po’ sporca e con la fisicità ma il Napoli ha giocato davvero bene soprattutto nei primi quarantacinque minuti. L’Inter è stata letteralmente annullata dal gioco degli azzurri, da come ha messo in campo i giocatori Spalletti e da un super Osimhen che è stato preso a botte. Super anche Lobotka che ha dominato il centrocampo ed ha oscurato anche i suoi compagni di squadra”.

“Ripeto il Napoli ha creato tantissimo anche con 2-3 occasioni nel secondo tempo. L’Inter non ha tirato in porta a parte la rete. Mi sembra così assurdo che questo pareggio sia arrivato in maniera fortunosa con i nerazzurri che non lo meritavano” ha concluso Jolanda De Rienzo.