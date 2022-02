Kepa via dal Chelsea, il Napoli sul portiere più pagato al mondo

Kepa Arrizabalaga nel mirino del Napoli, il portiere è in uscita dal Chelsea con cui ha un contratto fino al 2025. Il giocatore sa già che il suo contratto non verrà rinnovato. Il portiere spagnolo sta trovando pochissimo spazio in Inghilterra e quindi si guarda intorno per provare a cercare un’altra soluzione. Secondo il portale spagnolo, specializzato in calciomercato fichajes.net, Kepa è finito nel mirino del Napoli. Va ricordato che Kepa è attualmente il portiere più pagato della storia del calcio. Il Chelsea nel 2018 sborsò 80 milioni di euro per acquistarlo dall’Athletic Bilbao. Dopo quattro anno il suo valore è nettamente in discesa. Attualmente il prezzo del cartellino di Kepa viene valutato tra i 10 ed i 15 milioni di euro.

Kepa: futuro in Serie A

Secondo le indiscrezioni di calciomercato che vengono lanciate dalla Spagna, il portiere può avere un futuro in Serie A. Sia il Napoli che la Lazio hanno messo gli occhi su Kepa, portiere di 27 anni. Entrambe le società hanno bisogno di un portiere per la prossima stagione. Ospina piace al Real Madrid ed il suo contratto con il Napoli scade a giugno del 2022. Alex Meret sembra non dare certezze e può essere ceduto.

Intanto sempre dalla Spagna, si parla anche di Depay nel mirino del Napoli. Anche se in questo caso il prezzo del cartellino sarebbe molto più alto.