Del Genio: “Grave errore di Spalletti con il Cagliari. Vi spiego”

Il Napoli pareggia con il Cagliari ed arriva anche qualche critica per Luciano Spalletti. Secondo Paolo Del Genio il tecnico ha sbagliato la formazione. Più di un addetto ai lavori ha criticato il tecnico per il cambio di modulo. L’allenatore del Napoli si è presentato con un 3-4-2-1 con Cagliari, costretto dai tanti infortuni e da Fabian Ruiz e Osimhen che non era al meglio della forma fisica. Con un solo centrocampista centrale di ruolo, Spalletti ha deciso di avanzare i due esterni di difesa ma per 60 minuti il Napoli ha prodotto molto poco e sembrava spaesato.

Con l’entrata in campo di Fabian e Osimhen ed il passaggio al 4-2-3-1, il Napoli è sembrato riprendersi, arrivando anche al gol del pareggio proprio con Osimhen. Secondo Paolo Del Genio la squadra “non si è trovata a suo agio in questa guerra uno contro uno con il Cagliari. Questo tipo di partite favoriscono la squadra di Mazzarri, che infatti ha interpretato alla grande la gara. È stata una mossa sbagliata quella di Spalletti che poi è ritornato sui suoi passi“.