Totti e la presunta crisi con Ilary Blasi: “Bambini vanno rispettati” – VIDEO

Francesco Totti risponde con un video alla presunta crisi con Ilary Blasi, in un video su instagram parla di “fake news“. Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di una presunta rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sposati da 17 anni e che mai avevano dato segno di crisi. Una coppia che tutti definivano perfetta e che invece il gossip ha dato come oramai al capolinea. Tante le storie che sono uscite fuori su Totti e Blasi, tra presunti flirt e tradimenti, che però non hanno mai trovato un fondamento.

VIDEO | "Sono stanco di smentire queste fake news": parola di Francesco Totti che con un video in una storia di Instagram smentisce le voci di una imminente separazione dalla moglie, Ilary Blasi.

Alla fine ci ha pensato lo stesso Francesco Totti a smentire tutto e attraverso una storia su instagram ha detto: “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose, perché di mezzo ci sono dei bambini. Ed i bambini vanno sempre rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover sempre smentire“.