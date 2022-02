Radio Ufficiale: “Belotti al Napoli, Giuntoli potrebbe averlo già preso”. Ma dalla MLS hanno un parare diverso…

Il Napoli per il calciomercato di giugno pensa ad Andrea Belotti, attaccante in scadenza di contratto con il Torino a giugno del 2022. A 28 anni Belotti sta cercando una società in cui rilanciarsi, magari per fare quel definitivo salto di qualità che fino ad un paio di anni fa sembrava oramai pronto. Poi Cairo pretese almeno 100 milioni di euro per la sua cessione, quindi non se ne fece nulla ed a fine stagione andrà via a parametro zero. Belotti finisce nei piani del Napoli perché al termine della stagione in corso perderà molti attaccanti. Insigne va al Toronto, il rinnovo di Mertens è una incognita, così come quello di Ounas. Ma anche Petagna potrebbe cambiare casacca, l’attaccante ex Spal piace proprio al Torino. Giuntoli vorrebbe utilizzare Petagna per arrivare a Bremer, che ha appena rinnovato il contratto con i granata.

Calciomercato: Belotti al Napoli

Le voci su un possibile arrivo di Belotti alla corte di Spalletti si moltiplicano. Oggi è Valter De Maggio, direttore di Radio Goal, radio ufficiale del Napoli a parlare della trattativa. “Io andrei di corsa a prendere Andrea Belotti, giocatore che può arrivare a parametro zero. Sempre che il Napoli non abbia già preso l’attaccante, visto che è libero di firmare con qualsiasi altro club“.

Eppure dall’altra parte dell’oceano sono sicuri che Belotti vestirà la maglia del Toronto insieme ad Insigne. A parlarne in maniera convinta è l’account twitter Will Forbes, lo stesso che aveva rivelato in largo anticipo l’arrivo di Insigne in MLS. A quanto pare il Toronto vuole provare a fare un’accoppiata fantastica in attacco con Insigne e Belotti, regalandosi così due giocatori ancora giovani e che fanno parte della Nazionale italiana di calcio.