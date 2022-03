Napoli, operazione scudetto: le cinque mosse di De Laurentiis

Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida con il Milan, una gara da vincere per alimentare il sogno tricolore. Il Napoli è in piena corsa scudetto ed anche un pareggio potrebbe essere buono, ma per tenere il passo dell’Inter che ha una partita da recuperare, bisogna centrare la vittoria.

Il big match Napoli-Milan va in scena domenica 6 marzo 2022 allo stadio Maradona, con due squadre che vengono da periodi di alti e bassi. Il Napoli dopo i tonfi con Cagliari e Barcellona si è rialzato con la Lazio, mentre il Milan invece arriva da due pareggi consecutivi in campionato, quelli con Salernitana e Udinese.

Intanto anche De Laurentiis pensa allo scudetto, con Repubblica che svela le cinque mosse del patron azzurro per il titolo.

Il Palazzo – È risaputo che nel calcio italiano bisogna tenere botta pure nelle stanze del potere, oltre che in campo. Altrimenti è più difficile vincere. De Laurentiis lo sa e stamattina in Lega sarà il principale sponsor dell’elezione di Lorenzo Casini.

Gli arbitri – Il numero uno azzurro si sta muovendo anche con l’Aia, dopo i recenti torti arbitrali subiti dalla squadra di Spalletti. Sotto traccia e senza i clamori ( controproducenti) del passato. È atteso un direttore di gara top – forse Orsato – per la sfida con il Milan.

Spalletti – Il feeling tra De Laurentiis e Luciano Spalletti sarà un’altra arma preziosa nella volata per lo scudetto. Un anno fa, di questi tempi, il presidente era separato in casa con Gattuso. Adesso invece i rapporti tra la società e lo staff tecnico ( che ha pieni poteri nel suo settore) sono eccellenti. I tifosi – De Laurentiis ha steso la mano anche a loro: abbassando di nuovo i prezzi per lo scontro al vertice contro il Milan.

La squadra – Domenica dopo 4 gare di assenza De Laurentiis ritornerà allo stadio in occasione della supersfida con il Milan, proprio per stare più vicino alla squadra.