Spalletti parla con Ounas ed Elmas a Castel Volturno, ecco cosa gli ha detto

Napoli-Milan, Luciano Spalletti vuole tutti carichi per la sfida scudetto di domenica 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona. Il club tecnico del Napoli sa che il suo gruppo è unito è compatto, ma riconosce la necessità di continuare a motivare tutti. Anche perché come si è visto con la Lazio, anche chi subentra dalla panchina può fare la differenza. L’entrata in campo di Elmas ha scosso gli azzurri, non è un caso che il macedone sia entrato in entrambe le azioni dei gol. Ma anche Ounas con la sua giocata sul gol di Fabian Ruiz è stato decisivo. Proprio con Elmas e Ounas ha voluto parlare Spalletti a Castel Volturno.

In vista di Napoli-Milan l’allenatore ha caricato in gruppo, ma ha voluto parlare in particolare con questi due calciatori. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Ieri Spalletti si è fermato a lungo a parlare con Elmas e Ounas, anche per sottolineare ulteriormente i loro meriti all’Olimpico. Da condottiero vero, sa che sono le seconde linee a cui bisogna gonfiare il petto. E lui non ha perso tempo“. Intanto arrivano buone notizie per Fabian Ruiz e Osimhen che saranno in campo con il Milan, mentre si prova a recuperare anche Anguissa per il centrocampo.