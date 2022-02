Sempre la solita Juve, Empoli sconfitto ma l’arbitro nega un rigore solare

Empoli-Juventus, match valido per la 27esima giornata di Serie A 2021-22, è terminato sul punteggio di 2-3. Negato un rigore ai Toscani.

La Juve batte l’Empoli e conquista tre punti preziosissimi. L’attaccante serbo trascina i bianconeri con una doppietta che gli permette di salire a quota 20 gol in campionato e scavalcare Immobile in vetta alla classifica capocannonieri. Allegri così blinda il quarto posto, salendo a +6 sull’Atalanta, che ha due partite in meno.

La squadra di Massimiliano Allegri trascinata da un super Dusan Vlahovic, che ha prima raddoppiato dopo il gol iniziale di Kean, poi ha portato la Juventus sul 3-1 in casa dei toscani. La Mantia ha fatto il gol del 3-2 per la compagine guidata da Andreazzoli e poco dopo poteva pareggiarla, ma non è riuscita l’impresa.

La vittoria della Juventus è ancora una volta macchiata da un episodio dubbio, un rigore non concesso dall’arbitro non ravvisato nemmeno dal Var per fallo di Rabiot in area di rigore.

Minuto 20′: L’EMPOLI CHIEDE IL RIGORE – Sullo 0-0 i toscani chiedono il penalty per un contatto in area tra Rabiot e Zurkowski. Per Maresca non c’è niente e il VAR non interviene: è una scelta di campo e non ci può essere l’on field review.

Minuto 74′: L’EMPOLI CHIEDE UN ALTRO RIGORE – de Ligt sta per spazzare via il pallone, ma viene tradito dal rimbalzo e cerca l’anticipo La Mantia. Il centrale olandese riesce a toccare il pallone, ma tocca anche il piede destro dell’attaccante dell’Empoli.

Come al solito gli arbitri non vedono, non sentono e non parlano…