LDT -Napoli penalizzato dagli arbitri, lo voglio gridare: Avete sentito cosa ha detto Saccani?

Un tifoso azzurro ritiene il Napoli penalizzato dagli arbitri. Poi punta il dito sul moviolista Saccani, ex arbitro.

LDT, lettere dai tifosi. Napoli penalizzato dagli arbitri, comincia cosi la sua lettera alla nostra redazione, Pasquale R. il tifoso azzurro ha puntato il dito sulla disparità di trattamento che a suo avviso subisce il Napoli dagli arbitri. Una considerazione che trova conferma nella nostra classifica virtuale e reale:

“Eg. Direttore, siamo sconcertati per un’informazione napoletana praticamente inesistente. Ma come a Milano fanno fuoco e fiamme per il gol irregolare annullato da Massa e qui da noi solo Napolipiu.com si infuria per il doppio rigore che Di Bello non vede da pochi passi in area sampdoriana.

I napolisti dell’informazione nostrana preferiscono girarsi dall’altra parte. Ma questo è solo una sfaccettatura del problema mediatico italico. In generale siamo al 41mo posto nel mondo in quanto a libertà di stampa, ma questa classificazione nel calcio sarebbe ancora peggiore se si misurasse. Il Sud è praticamente inesistente a livello calcistico, senza giornali e TV.

Al Nord hanno tutto e non solo i tre quotidiani sportivi pronti a scrivere di tutto e il contrario di tutto pur di tutelare gli interessi calcistici di Milano e Torino. Il titolone della Gazzetta dello Sport dopo Milan – Napoli la dice tutta su come funziona l’informazione calcistica della penisola. Qui da noi si preferisce prendersela con Sarri perché non è riuscito a vincere a Firenze”.

Pasquale R. ha poi aggiunto: “Al Nord non bastano le reti Mediaset perché è da tempo che si sono appropriati dell’informazione sportiva della Rai di Stato che prende il canone dalle Alpi alla punta estrema della Sicilia. Incredibile quanto succede normalmente alla Domenica Sportiva settimanalmente. La domenica prima si cerca di sminuire le nefandezze arbitrali commesse da Sozza in Juventus – Napoli e la volta seguente non ti fanno la moviola di Venezia – Milan e Napoli – Sampdoria come se veneziani e napoletani non pagassero il canone.

Domenica scorsa è capitato anche che nel teatrino televisivo della Rai, il moviolista Saccani, ex arbitro e per questo più grave, ci ha detto che il mani di De Ligt è sanato dal tocco di piede senza che nessuno gli contestasse l’affermazione”.