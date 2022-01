Napoli-Julian Alvarez, affare da 50 milioni. L’agente: “Lo paragono a Erling Haaland”

Il Napoli ha messo nel mirino Julian Alvarez, talento del River Plate. L’investimento secondo il quotidiano Olè è di circa 50 milioni di euro.

Il Napoli fa sul serio per Julian Alvarez, potrebbe essere il talentuoso calciatore del River il sostituto di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olè, il club di De Laurentiis avrebbe preso contatti con gli agenti del calciatore.

“Potrebbe essere Julián Álvarez il sostituto di Lorenzo Insigne. Il Napoli, insieme ad Atalanta e Nizza, è l’unica squadra ad aver preso contatti con l’entourage del talento del River Plate”.

Olè aggiunge: “Per strappare Julián Álvarez al River Plate sarà necessario il pagamento della clausola rescissoria, fissata a 20 milioni di euro. A questa cifra, però, oltre al contratto – presumibilmente quinquennale – al calciatore, bisognerà aggiungere anche il pagamento di una serie di commissioni, con l’investimento che lieviterà a circa 50 milioni“.

L’agente di Julian Alvarez, talento nel mirino del Napoli spiega: “Lo paragono a Erling Haaland“. Sul mercato, Il procuratore del calciatore, il noto agente Fifa Fernando Hidalgo, ha escluso la Russia, l’Ucraina e in generale qualsiasi club di metà classifica come future destinazioni favorevoli alla sua carriera.

Sarebbe stato proprio l’ammontare complessivo dell’affare a raffreddare l’interesse di alcuni top team italiani ed esteri sul giovane talento argentino, autore in stagione di 18 gol e 7 assist in appena 21 presenze in Superliga, con l’invidiabile media di una rete ogni 88 minuti.

Del Genio: “Alvarez devastante, con lui e Osimhen si vince lo scudetto”

Julian Alvarez viene accostato al Napoli, secondo Paolo Del Genio il giocatore sarebbe “utilissimo, con lui si può vincere lo scudetto“. Il giocatore è definitivamente esploso in Argentina, un giocatore che viene considerato fortissimo da tutti e su cui il Napoli ha messo gli occhi addosso.