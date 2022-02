Siamo stufi delle partite condizionate dagli errori degli arbitri. La denuncia

Jolanda De Rienzo commenta Lazio-Napoli e punta il dito contro la gli arbitri, rei di condizionare partite e l’intero campionato di serie A.

Jolanda De Rienzo in un video postato sul canale Youtube ha parlato della vittoria del Napoli contro la Lazio e ha puntato il dito contro la classe arbitrale italiana: “All’Olimpico abbiamo vista una partita incredibile. Un tempo per parte. La Lazio ha giocato sicuramente bene nei primi quarantacinque minuti di gioco e lo dicono anche le statistiche con più tiri in porta e possesso palla. Nel secondo tempo è uscito fuori il Napoli con grande energia e cuore, trascinato da Insigne e da Elmas che ha fatto i due assist”.

La giornalista Jolanda De Rienzo ha parlato del mancato rigore assegnato al Napoli per tocco di mani plateale di Luiz Felipe:

“Siamo stufi delle partite condizionate dagli errori degli arbitri. Lo abbiamo visto anche nei match della Juventus e del Milan. Ho visto un tocco plateale di mani non ravvisato dall’arbitro e non segnalato dal VAR che era chiaramente calcio di rigore e poteva costare caro al Napoli. Alla tecnologia c’era Massa che se n’è fregato e non ha minimamente richiamato Di Bello. Trovo questo comportamento scandaloso quando invece poteva tranquillamente aiutare l’arbitro”.