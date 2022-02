Nessuno ha fatto più punti del Napoli dall’inizio del 2022: Spunta un dato importantissimo

Il Napoli ha fatto più punti di qualsiasi altro club di serie A dall’inizio del 2022. Opta celebra la squadra di Spalletti.

Il Napoli è la squadra che dall’inizio di questo 2022 ha conquistato più punti in Serie A: la formazione di Spalletti non ha mai perso in campionato nel nuovo anno, con l’ultima sconfitta che risale al 22 dicembre, quando lo Spezia ha espugnato il “Maradona” con uno 0-1.

Ha ragione Luciano Spalletti a mostrare soddisfazione per quanto visto all’Olimpico: a sorridere per una vittoria, quella del suo Napoli, che al di là di come finirà sa comunque di “dimostrazione di forza” e di “voglia di esserci”, fino all’ultimo.

Nella conclusione di Fabian Ruiz che ha consegnato il successo agli azzurri contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, c’è anche un po’ di significato simbolico: ma visto che alle soglie di marzo c’è ancora tanto da giocare, conviene attenersi ai numeri.

Dallo Spazia in poi il Napoli ha registrato 5 vittorie e 3 pareggi: 18 punti in 8 gare, nessuno ha fatto meglio. Tant’è che gli azzurri sono riusciti a sfruttare i passi falsi di Inter e Milan e a riportarsi in vetta.

Spalletti, se potesse, direbbe che in mezzo c’è stato anche il pari contro il Cagliari e storcerebbe il naso: poi, ripensando alla sfida contro la Lazio e al carattere mostrato dai suoi, ritornerebbe a sorridere.

C’è ancora molta strada da fare, per il Napoli vuole lottare fino alla fine spunta un dato importantissimo: la squadra ha mostrato: Orgoglio, costanza e rimonta.