Vinicio ‘O’ Lione’ compie 90 anni: incontra il Napoli: “Sono con voi in campo” – VIDEO

Luis Vinicio compie 90 anni, un pezzo di storia del Napoli incontra gli attuali calciatori azzurri al Konami Center di Castel Volturno. Un monumento umano Luis Vinicio, che ha parlato con gli azzurri. Una carica fantastica in vista della sfida scudetto.

“Mi sento napoletano al cento per cento, questa città mi ha dato una felicità incredibile, questa è come se fosse casa mia. Io sono nato in Brasile ma la napoletanità, in questa città ho vissuto gli anni più belli della mia vita. Il mio cuore batte sempre forte quando sono a Napoli e quando la squadra va in campo io mi sento di giocare sempre con voi con la maglia azzurra” dice Vinicio, come riportato dal sito ufficiale del Napoli.

Poi un aneddoto dopo lo splendido successo del Napoli contro la Lazio. Mi ricordo che una volta giocammo all’Olimpico contro la Lazio e c’erano 30mila napoletani a Roma. Quando abbiamo segnato è come ci fosse una sinfonia tutta per noi, lo stadio ha cominciato a cantare ‘o Surdato innamorato ed è un ricordo da brividi.

"Quando siete in campo, ci sono anche io lì insieme a voi"

Luis Vinicio Buon compleanno leone! 💙 pic.twitter.com/5OhUMtyH6T — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 28, 2022

Vinicio al Napoli: la storia

Luis Vinicio rappresenta un capitolo fondamentale della storia azzurra. Soprannominato ‘O Lione per la sua straordinaria forza in campo, è stato bomber del Napoli dal 1955 al 1960. Storico un suo magnifico gol in sforbiciata contro la Juventus proprio nel giorno dell’inaugurazione dello Staio San Paolo nel dicembre 1959.

Vinicio è stato anche allenatore azzurro negli Anni 70 in un filo luminoso che ha legato indissolubilmente la sua vita alla passione e all’amore per il Napoli.