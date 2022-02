Napoli-Milan: sfida scudetto, biglietti a prezzi ‘popolari’

Napoli-Milan cresce l’attesa per la sfida scudetto. Dopo la vittoria degli uomini di Spalletti contro la Lazio si è acceso l’entusiasmo dei tifosi partenopei, anche perché il Napoli è primo in classifica. I biglietti per Napoli-Milan sono già in vendita, i prezzi sono popolari con le curve ad esempio che costano 20 euro, mentre l’anello inferiore costano 15 euro. Gli azzurri sfideranno il Milan il 6 marzo allo stadio Diego Armando Maradona. La speranza dei tifosi azzurri è di poter vedere altre prodezze come quella di Fabian Ruiz e Insigne.

Napoli-Milan: ecco i prezzi della SSCN

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente.

Alla luce della Determinazione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive n° 7 del 23 febbraio 2022, i residenti nella regione Lombardia possono acquistare solo ed esclusivamente il settore ospiti e non i settori ordinari riservati ai tifosi napoletani, fatta eccezione per i residenti in Lombardia possessori di fidelity card SSC Napoli.