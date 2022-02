Super Napoli all’Olimpico, gli azzurri battono la Lazio 2-1 -VIDEO

Il Napoli sbanca l’Olimpico e batte la Lazio per 2-1. Insigne, e Fabian Ruiz regalano una vittoria importantissima a Spalletti.

Lazio-Napoli 1-2, gli azzurri sbancano l’Olimpico e agganciano il Milan in vetta alla classifica della serie A. Fabian Ruiz all’ultimo respiro regala la vittoria a Spalletti e rilancia i sogni scudetto dei partenopei.

Il Napoli conquista il primo posto della classifica di serie A: 57 punti come il Milan, a una settimana dallo scontro diretto del Maradona. Inter a -2 con ancora una gara da recuperare. Partita ricca di occasioni, la Lazio crea tanto ma sblocca Insigne con un bel tiro a giro al 62′. Pari di Pedro all’88’, ma Fabian Ruiz segna il gol della vittoria all’ultimo minuto di recupero. Sarri resta invece a quota 43 punti dietro la Roma.

La prima frazione di Lazio-Napoli è un continuo botta e risposta, senza una vera dominatrice. Al colpo dei padroni di casa rispondono gli ospiti e viceversa, come capitato ad Immobile, vicino al goal con un destro a sfiorare l’incrocio, e Zielinski, deciso ad impegnare duramente il portiere avversario.

A differenza del primo tempo, la ripresa è maggiormente di marca Lazio per pochi minuti, visto il vantaggio siglato da Insigne al 62‘: primo goal su azione per il Campione d’Europa, forte e preciso col destro nel battere Strakosha dal limite.

La Lazio si scioglie e il Napoli fiuta l’occasione. Rrahmani trova la respinta di Radu sulla linea, mentre Insigne vede la personale doppietta annullata per posizione di fuogioco in seguito ad una prima conclusione di Osimhen respinta da Strakosha.

E’ uno dei subentrati nella ripresa, Pedro, a trovare il goal del pari: punizione dalla destra, palla al centro respinta che arriva al limite: botta al volo col mancino per Pedro, che piega le mani di Ospina facendo esplodere l’Olimpico. C’è ancora tempo per le emozioni? C’è ancora tempo. Insigne al 94′ aspetta l’arrivo di Fabian Ruiz in contropede: sinistro bruciante a superare Strakosha. Tre punti di platino da una parte, delusione cocente dall’altra.

Il video dei gol e degli highlights di Lazio-Napoli, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

LAZIO-NAPOLI 1-2

MARCATORI: 62′ Insigne (N), 88′ Pedro (L), 94′ Fabian Ruiz (N)

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Luiz Felipe 6, Patric 6 (84′ Acerbi sv), Radu 5.5 (71′ Hysaj 6); Milinkovic-Savic 6.5, Lucas Leiva 6 (84′ Basic sv), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6 (65′ Pedro 7), Immobile 5.5, Zaccagni 6.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6.5, Koulibaly 6.5, Mario Rui 6; Demme 6 (81′ Lobotka sv), Fabian Ruiz 7; Politano 6 (81′ Ounas sv), Zielinski 6 (57′ Elmas 6), Insigne 7 (95′ Juan Jesus sv); Osimhen 6.

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Radu (L), Immobile (L), Zaccagni (L), Mario Rui (N)

Espulsi: –