Zielinski contro l’invasione russa. Il messaggio del polacco fa il giro del web

Piotr Zielinski condanna l’invasione della Russia in Ucraina e lancia un messaggio importante che immediatamente ha fatto il giro del web.

“Ci sono cose più importanti del calcio, bisogna agire: No war”. Piotr Zielinski esprime la sua condanna contro l’invasione della Russia di Putin ai danni dell’Ucraina.

Il centrocampista del Napoli, come riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, ha condiviso la presa di posizione della federazione polacca, che ha deciso di non disputare il playoff mondiale contro la Russia, in programma il 24 marzo a Mosca.

Zielinskisi è esposto in prima persona, assieme a tutti i suoi compagni di nazionale, e ha diffuso su instagram una lettera che è una dura presa di posizione:

«Nella vita ci sono cose più importanti del calcio, non è stata una decisione facile, ma non potevamo fare altrimenti. Non giocheremo questa partita, è arrivato il momento di agire».

Il centrocampista del Napoli è preoccupato anche per il suo compagno di nazionale, Tomasz Kedziara, difensore della Dinamo Kiev che è bloccato nella capitale ucraina: «I nostri pensieri sono rivolti alla popolazione ucraina e naturalmente al nostro amico che è ancora a Kiev con la sua famiglia».

Le immagini del conflitto hanno colpito naturalmente tutti i giocatori azzurri, tra cui Zielinski. La sua famiglia è da sempre impegnata a difendere i diritti dell’infanzia: i genitori di Zielinski gestiscono a Zablowice Slaskie, il piccolo paese dove vivono, due case-famiglia (acquistate con i primi guadagni del figlio Piotr) per ospitare e dare un’alternativa ai ragazzi in difficoltà.

Le parole di Zielinski sono diventate immediatamente virali sul web raccogliendo migliaia di commenti a sostegno della causa, da Napoli molti tifosi hanno invitato Zielinski a farsi portavoce di messaggi di pace.