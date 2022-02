Lazio-Napoli, due giornalisti napoletani aggrediti in tribuna stampa: La denuncia di Calise

Due giornalisti napoletani aggrediti in tribuna stampa allo stadio Olimpico in occasione della partita Lazio-Napoli.

Lazio e Napoli hanno dato vita ad una super partita all’Olimpico. Tante occasioni, due gol nel finale e il Napoli che vince nell’ultimo minuto di recupero grazie ad un tiro da fuori di Fabian Ruiz. Spalletti aggancia in vetta il Milan a una settimana dallo scontro diretto del Maradona.

La partita è stata segnata da alcuni episodi che hanno visto come protagonisti i tifosi della Lazio e non solo. Oltre ai soliti cori contro Napoli e i napoletani con l’immancabile “Vesuvio Lavali” i tifosi laziali si sono resi protagonisti anche di cori razzisti all’indirizzo di Osimhen e koulibaly come ha denunciato la Gazzetta dello sport:

“Che senso ha posticipare di 5’ l’inizio per la pace in Ucraina, mandare negli altoparlanti la splendida “Imagine” di John Lennon e poi consentire la guerra sugli spalti? Dalla curva Nord, senza soluzione di continuità, sono arrivati: cori contro i napoletani; «buu» ripetuti a ogni tocco palla – e anche quando era a terra infortunato – per Osimhen prima e Koulibaly dopo; insulti vari e auguri di passare a miglior vita per Lotito; minacce ad Acerbi. Niente di nuovo e tanto di brutto all’ombra (scura) del calcio italiano“.

GIORNALISTI NAPOLETANI AGGREDITI IN TRIBUNA STAMPA

Salvatore Calise giornalista e conduttore radiofonico suoi propri canali social ha denunciato un’aggressione a due colleghi napoletani avvenuta in tribuna stampa all’Olimpico:

“Apprendo da fonte certa che Carmine Martino (radiocronista ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli) e Angelo Ozzella hanno subito aggressioni verbali e fisiche in tribuna stampa all’Olimpico di Roma. È un fatto che non va assolutamente minimizzato per quieto vivere o per stemperare i toni. Anzi, proprio per quieto vivere va denunciato ufficialmente. Da parte mia un abbraccio agli amici e un invito a chi può di ufficializzare la denuncia”.

A questo punto viene da chiedersi: oltre alla ormai accertata sordità dei direttori di gara sui cori, lo stadio Olimpico gode di immunità particolari? Siamo certi che il giudice sportivo punirà la società di Lotito con la solita multa e nulla cambia fino alla prossima partita. Questa è la serie A, almeno risparmiateci la retorica sul rispetto e la NO WAR!