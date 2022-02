Insigne risponde alle critiche a modo suo, ora ha un sogno nel cuore

Lorenzo Insigne protagonista di Lazio-Napoli, il giocatore azzurro mette a segno gol e assist. Due giocate decisive per i tre punti che valgono l’aggancio alla vetta in Serie A. Il capitano del Napoli ha aperto le marcature con un gol dei suoi, destro a giro di potenza, senza lasciare alcuno scampo a Strakosha. Poi ha dato una palla col contagiri a Fabian Ruiz che poi ci ha messo del suo con una rete spettacolare.

Corriere dello Sport analizza la prestazione di Lorenzo Insigne e scrive: “L’uomo con la valigia, il futuro canadese che darebbe chissà che cosa per lasciare da vincente la squadra della sua vita. Già, sarebbe un sogno“. Poi aggiunge: “I fischi piovuti con il Barça, in coda a una partita nata male e finita peggio al di là del 2-1 realizzato ancora dal dischetto, sono un ricordo. Brutto, per carità, ma evidentemente ha trasformato la delusione in energia positiva“.

Insigne è stato il migliore anche nelle pagelle del Napoli che ha battuto la Lazio. Un segnale importante quello lanciato dal capitano azzurro a tutto l’ambiente. Il talento napoletano è apparso anche in buona condizione fisica, un dettaglio da non sottovalutare in vista della sfida con il Milan e della volata scudetto.