Insigne partita fantastica: le pagelle lo esaltano

Lorenzo Insigne protagonista assoluto di Lazio-Napoli, con una partita ad alta intensità, arricchita da un gol fantastico e da un assist al bacio. Certo il gol di Fabian Ruiz, poi è qualcosa fuori dal normale, un giro assurdo imposto al pallone al minuto 94′ di una partita pareggiata dalla Lazio al minuto 88′. Insomma emozioni forti, quelle che Luciano Spalletti ha evocato anche nel dopo partita. Dopo qualche prestazione non proprio esaltante, frutto anche di una condizione non ottimale, dovuta agli infortuni, Insigne ha preso per mano il Napoli. Le pagelle esaltano Insigne, ma in generale premiato tutta la squadra.

Insigne i voti di Lazio-Napoli

Certo il gol del capitano e quella fredda lucidità di piazzare l’assist per Fabian sono qualcosa fuori dal comune. Anche perché l’attaccante italiano ha resistito alla tentazione di calciare dalla sua mattonella, per far tirare Fabian invitandolo a nozze. Ecco le pagelle di Insigne.

Corriere dello Sport 8. Il «tiraggiro» è un boomerang che sembra gli si ritorca contro: lo insegue con la disperazione che accompagna chi (su azione) non segna da maggio scorso. La botta che rompe il digiuno è un premio al coraggio e all’ostinazione. E vede Fabian per armarlo.

Tuttosport 7,5 – Gioca a tutto campo, toccando moltissimi palloni. Viene premiato con un gran gol. Tiro di prima intenzione a fil di palo. Trova anche la doppietta, vanificata da un fuorigioco. Per rifarsi, serve l’assist a Ruiz del 2-1.

Gazzetta 7. Sempre nel vivo del gioco, scocca il destro secco dell’1-0 e spesso si accentra creando scompiglio. Dopo gli amari fischi di giovedì, Napoli torna a inneggiare al capitano che dà pure l’assist a Fabian.

Il Mattino 7,5 – A momenti tira fuori il coniglio dal cilindro: stop impossibile su lancio da 40 metri, dribbling secco sull’avversario e tiro a giro deviato solo dalla schiena di un avversario Si tratta dell’antipasto di un secondo tempo da urlo. Segna il gol su azione che mancava dalla notte dei tempi e poi serve l’assist per quello della vittoria.