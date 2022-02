Fabian Ruiz esulta: “Vittoria per i tifosi”

Il gol di Fabian Ruiz al minuto 94 di Lazio-Napoi ha permesso agli azzurri di agganciare il Milan al primo posto in classifica. Una vittoria sofferta e meritata quella del Napoli, arrivata grazie a due magie di Insigne e Fabian Ruiz. Lo spagnolo al termine del match ha esultato sui social: “elice per il gol, per la vittoria e per i nostri tifosi: Forza Napoli Sempre”.

Felice per il gol, per la vittoria e per i nostri tifosi: 💙 Forza Napoli Sempre!!!!#SerieA #wearecalcio #lazionapoli pic.twitter.com/Aqpu7c3zui — Fabián Ruiz (@FabianRP52) February 27, 2022

Davvero una bellissima rete quella di Fabian Ruiz, che dimostra il carattere della squadra azzurra. I partenopei hanno creduto nella vittoria anche dopo la rete di Pedro arrivata al minuto 88. Un concetto sottolineato anche da Luciano Spalletti che ha parlato di rompicoglioni che criticano il Napoli. La vittoria con la Lazio dimostra che il Napoli è vivo ed ha reagito alla grande dopo la batosta con il Barcellona. Vincere il match dell’Olimpico dopo aver subito il gol del pareggio a due minuti dal 90′ non sarebbe stato facile per nessuno.