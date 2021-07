Massa e Giacomelli sono stati sospesi in via cautelativa a seguito dell’indagine della Procura arbitrale per la questione legata ai rimborsi gonfiati. La redazione sportiva di Sky sport 24, ha riportato le ultimissime sullo scandalo che ha colpito gli arbitri Italiani. Napolipiu.com, è da anni che porta avanti una battaglia per ripristinare la legalità nel mondo arbitrale.

Basta leggere le nostre schede sugli arbitri o classifica senza errori arbitrali per accorgersi che all’interno dell’AIA esiste un problema, che non si vuole affrontare.

GIACOMELLI E MASSA SOSPESI

“Dopo la squalifica di Pasqua e La Penna (i più conosciuti del gruppo dei 7 tra arbitri e assistenti sanzionati in primo grado per le presunte alterazioni dei rimborsi spese) e le dimissioni di Calvarese appena arrivate per ragioni di lavoro, il neo-designatore Gianluca Rocchi perde altri due pezzi.

Gli arbitri Massa e Giacomelli sono sotto indagine della Procura arbitrale sempre per questioni legate ai rimborsi delle trasferte e sono stati sospesi cautelativamente. Non partiranno dunque per il raduno della CAN di serie A e B che scatta in queste ore a Sportilia, dove a questo punto Rocchi e i suoi vice invece dei 51 previsti avranno a disposizione 46 arbitri.

Le presunte infrazioni contestate ai due direttori di gara (e Var esperti) sarebbero più lievi rispetto a quelle che hanno portato a squalifiche dai 12 ai 20 mesi del gruppo comprendente Pasqua e La Penna, ma il deferimento sembra inevitabile e quindi probabilmente dovranno difendersi nelle prossime settimane di fronte alla commissione disciplinare dell’Aia“. Ha concluso Sky Sport.

MASSA E GIACOMELLI, IL COMMENTO DI ZILIANI

Paolo Ziliani ha commentato la punizione inflitta a Massa e Giacomelli:

“Appurato che ci sono arbitri di Serie A che truccano le note-spese per sgraffignare qualche centinaio di euro; se a qualcuno venisse in mente di offrir loro (dico poco) 10 o 20 mila euro per truccare una partita, voi vi sorprendereste”?

MASSA E GIACCOMELLI CHI SONO?

