L’arbitro Makkelie, ha concesso un rigore molto dubbio, per non dire inesistente, su Sterling. Il direttore di gara è stato massacrato dai media italiani. Gli stessi che non battono ciglio, ogni anno e da decenni, davanti alle nefandezze di Calvarese, Orsato, Mazzoleni, Rocchi e compagnia bella.

SIAMO ITALIANI OGNI TANTO

I media Italiani durante gli europei riscoprono, l’orgoglio e si scagliano contro i colleghi spagnoli, che alla vigilia della partita avevano definito gli italiani “mafiosi”. Un orgoglio che cessa con la chiusura degli europei. I media Italiani sono gli stessi che sui campi da calcio, minimizzano su chi invoca il Vesuvio, sugli atti di razzismo e perfino sugli striscioni minacciosi e offensivi.

Siamo Italiani quando gioca l’Italia, dopodiché ritorna il regime totalitaristico imposto da AIA e FIGC. Al Napoli sono stati negati in tre anni quasi 50 rigori, sono stati scippati uno scudetto e una qualificazione Champions, cose gravissime che sono passate in sordina. Ma i due palloni in campo e il rigore concesso all’Inghilterra sono finiti in prima pagina. Rinfreschiamo un po’ la memoria ai media italiaci, ricordiamo loro cosa hanno dimenticato di mettere in prima pagina.

GLI ERRORI DEGLI ARBITRI

Di seguito alcuni “Errori” di Calvarese, Orsato, Mazzoleni e Rocchi.