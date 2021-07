EMERSON PALMIERI-CALCIOMERCATO NAPOLI. L’esperto di calciomercato di RAI SPORT, Ciro Venerato ha parlato delle ultime manovre degli azzurri ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli.



NAPOLI, EMERSON PALMIERI E MATIAS OLIVERA

“Matias Olivera per gli azzurri? E’ una delle alternative ad Emerson Palmieri, ci sono altri quattro o cinque giocatori che il Napoli ha sondato, a partire dal terzino del Lille Mandava. Sembrerebbe paradossale che il Napoli spenderebbe quindici per Olivera, quando Emerson Palmieri costa 20 milioni di euro, l’uruguaiano non vale nemmeno la metà dell’italo brasiliano. Lui è la priorità di Spalletti. Il Napoli dialoga con l’agente di Emerson, con Fali Ramadani. Per capire il mercato del Napoli dobbiamo aspettare le cessioni”.

CESSIONI

Ciro Venerato, esperto di calciomercato di Rai Sport, nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Luperto? Si sta dialogando con il Venezia e altri club. Il Napoli sperava nel tesoretto per la cessione di Tutino e Rui, ma quest’ultimo vuole restare. Ora punta tutto sulla cessione di Ounas. Ma va rivista anche la situazione Ospina, è diventato un problema visto l’alto costo dell’ingaggio. Il Napoli potrebbe risparmiare prendendo Sepe, che farebbe comodo per una questione di liste e guadagna la metà del colombiano. La Juventus potrebbe prendere Zakaria se dovesse fallire l’operazione Locatelli. E’ tutto aperto attualmente, staremo a vedere”. Ha concluso Ciro Venerato.