Daniele Decibel Bellini, storico speaker dello stadio Maradona risponde alle voci, diffuse sul web, su un suo passaggio dal Napoli alla Salernitana. Decibel Bellini, sui propri canali social, ha smentito la notizia e ha pubblicato un messaggio chiarificatore:

“Quello che faccio allo stadio non è un lavoro. È qualcosa mosso dalla passione, che ti spinge ad esserci sempre. Partite intere sotto la pioggia, col caldo infernale, con una gamba rotta. Sempre. Stamattina ho letto notizie completamente inventate secondo le quali io dovrei lasciare il Napoli per la Salernitana. Vorrei semplicemente ricordare a tutti che questa eventualità non si potrà mai concretizzare né in questa vita e neppure in un’altra, perché fino a quando esisterò, sarò sempre legato al Napoli“.

Decibel Bellini ha poi aggiunto: “Auguro ogni bene alla Salernitana, sarà bellissimo giocare e sfidarci sul prestigioso palcoscenico della serie A, ma se potessi scegliere come morire sceglierei di farlo a 99 anni col microfono in mano sul prato dello stadio Maradona di Napoli“.