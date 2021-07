Inaugurazione Stadio Maradona: il Napoli contro il Comune, arriva un divieto di De Laurentiis

L’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona vede lo scontro tra Comune e SSCN. Gli amministratori hanno già fissato la data per l’evento e vogliono farla il più celermente possibile, magari anche per una questione di visibilità in vista delle elezioni amministrative. Il Napoli non ritiene giusta la data indicata e si oppone. A tal punto da negare ogni collaborazione, tanto che c’è chi ha accusato De Laurentiis non voler collaborare nemmeno per offrire un caffè alle autorità presenti.

Gazetta dello Sport scrive che c’è un’altra novità per quanto riguarda lo scontro per l’inaugurazione dello stadio Maradona di Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha firmato una convenzione, che prevede l’utilizzo della struttura da parte dell’amministrazione durante la settimana, ma il manto erboso è di esclusivo utilizzo della SSCN, che provvede alla cura. Ecco perché la società di De Laurentiis ha potuto negare l’accesso al manto erboso per l’inaugurazione dello stadio.