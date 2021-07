Mario Rui ammette che resterà a Napoli anche per la prossima stagione. Il terzino portoghese ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss kiss Napoli.

“Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore, ha fatto sempre bene nella sua carriera. Noi faremo sempre il massimo per accontentarlo cercando sempre di accontentarlo. Basta parlare di Napoli-Verona, ora c’è una nuova stagione alle porte e dobbiamo cercare di fare il massimo. Sono un calciatore del Napoli, ho ancora un contratto lungo con la società azzurra e non ho alcuna intenzione di andare via. Qualora arrivasse un nuovo calciatore nel mio ruolo, mi giocherei il posto. La concorrenza fa sempre bene. Chi arriverà, sarà sempre il benvenuto. Darò tutto per il Napoli”.

Sull’Italia: “Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo non mi hanno sorpreso, così come la Nazionale. Li vedo tutti i giorni, conosco il loro valore. La vittoria dell’Italia è stata giusta, hanno meritato”.

Mario Rui ha poi aggiunto: “Ci sono tanti calciatori che possono fare la sorpresa. Io però ho da sempre un debole per Zielinski, per me è fortissimo e lo dico da quando giocava ad Empoli. Stupirà tutti. Spero possa fare il massimo”.

La promessa ai tifosi: “Daremo tutto per questa maglia e cercheremo di migliorare quanto abbiamo fatto nella scorsa stagione. Vogliamo dare una gioia ai tifosi del Napoli, renderli felici”.