“Bombardate Napoli” la richiesta dei tifosi del Verona a Russia e Ucraina

Lo striscione dei tifosi del Verona contro Napoli ed i napoletani infiamma le polemiche. Quanto raffigurato dai tifosi della Curva Sud del Verona è criptico. Sullo striscione appare una bandiera della Russia, poi quella dell’Ucraina ed al di sotto le coordinate della città di Napoli. Coordinatore che servono anche agli aerei per dare riferimenti precisi.

Cosa significa lo striscione del Verona contro il Napoli?

Come indicato da molti commenti sulla pagina Facebook Tuttocurve, lo striscione potrebbe significare: “Russia e Ucraina, bombardate Napoli“. Al momento l’interpretazione non è confermata, ma visto l’odio dei tifosi del Verona contro i napoletani non ci sarebbe da meravigliarsi. Cori di odio contro Napoli si sentono su quasi tutti i campi della Serie A. Verona non fa eccezione, dove i supporters inneggiano spesso as una eruzione del Vesuvio che dovrebbe lavare col fuoco i napoletani. Ma con lo striscione esposto nella serata di ieri i tifosi del Verona hanno oltrepassato ogni limite. Si, perché quelle coordinate di Napoli sembrano veramente chiedere un bombardamento della città partenopea. Insomma si utilizza un dramma incredibile come la guerra per insultare qualcuno. Una vera e propria vergogna. Si spera che qualcuno possa prendere dei provvedimenti, anche i supporters del Verona dovrebbero essere i primi a capire che schifezza hanno fatto.