Osimhen peggio di Joao Pedro, Altobelli: “Ecco perché lo crticavo”

Alessandro Altobelli fa il confronto tra Vlahovic ed Osimhen, secondo l’ex giocatore l’attaccante più forte è il “nigeriano del Napoli“. Una marcia indietro sostanziale quella di Altobelli che aveva crtitcato fortemente Osimhen in questa stagione, definendolo meno decisivo anche di Joao Pedro. Ora Altobelli corregge il tiro e dice: “secondo me tra Vlahovic e Osimhen, il nigeriano è più forte“.

L’ex attaccante dell’Inter aggiunge: “Spalletti sta lavorando molto su questo calciatore. L’avete visto domenica col Verona? Ha fatto degli ottimi movimenti aveva una grandissima grinta Spalletti è convinto di avere a disposizione un top player, ma io sono certo che possa essere uno dei migliori in assoluto. Le critiche? Quando l’ho fatto è perché aveva segnato solo quattro gol in campionato“. Ora la media gol di Osimhen è nettamente aumentata, il nigeriano ha segnato 13 gol in 24 partite.