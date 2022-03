Serie A, la classifica già decisa: avete sentito Marelli?

La classifica di serie A alla luce dei tanti errori arbitrali a favore di Juve, Inter e Milan sembra già decisa. La moviola di Marelli va a scatti.

La classifica di serie A sembra decisa a tavolino, molto prima di cominciare. Gli errori arbitrali sembrano voler favorire le solite tre strisciate lasciando libero solo il quarto posto Champions.

Gli errori arbitrali a favore della Juve, Empoli e Sampdoria sono solo le ultime vittime. Il duo Orsato, Valeri che nega un rigore sacrosanto al Napoli nello scontro scudetto con il Milan, Valeri si ripeterà una settimana dopo assegnando un rigore inesistente alla Juve.

Sempre alla Juve l’arbitro Guida ha regalato molti punti a causa di sviste ed errori, come è capitato anche all’arbitro Di bello. Guida anche oggi ha sbagliato, negato un rigore sacrosanto al Torino.

“Stando alle immagini il tocco di Ranocchia sul piede di Belotti è netto, un tocco che fa perdere completamente il controllo al giocatore del Torino che ovviamente cade a terra. Nonostante tutto in tempo reale l’arbitro ha deciso di non concedere il tiro dagli undici metri ai granata. Nemmeno il Var è intervenuto a correggere l’errore evidente dell’arbitro Guida”.

TORINO-INTER LA SVISTA DI MARELLI

In Tv il solito Marelli, afferma che Ranocchia ha preso la palla e non il piede dell’avversario, la stessa frase la usò in occasione del fallo di Tomori su Osimhen. Evidentemente a Marelli serve una moviola migliore, di nuova generazione, oppure un bel paio di occhiali.

Pierpaolo Marino ai microfoni di Dazn si è scagliato contro l’arbitro Di Bello e contro l’opinionista di Dazn Marelli.

“Abbiamo una classifica con due partite in meno, è da tempo che giochiamo bene e meritiamo i risultati che andiamo a fare in campo. E qualche volta il risultato che è meritato ci sfugge anche per episodi come quello di questa sera al 94′ dove c’è molto da dire. Sappiamo che quando alcuni ‘soloni’ parlano come se fossero i depositari della verità, io vorrei capire. Dalla panchina ho visto poco però sono andato a rivedere le immagini. Voi vedete un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente. Voi lo vedete? Se facciamo un ferma immagine possiamo fare un fallo di mano.”

Come diceva il buon Ziliani: “Il calcio italiano ha il cancro. È falsato, lo sanno tutti ma il Palazzo collude, l’informazione anche e nessuno dice e fa niente. Smetto di occuparmene. Grazie a chi mi ha seguito e stimato, non alla mia categoria. Benvenuti in serie A il campionato con il Verme”.