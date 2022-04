Tifosi del Marsiglia pazzi di Milik: un altarino in suo onore, poi snobba il Napoli – FOTO

Arek Milik ha trovato la sua dimensione al Marsiglia, squadra a cui è stato venduto dal Napoli dopo la rottura totale con Aurelio De Laurentiis. Discorso diverso in Francia.

Un altarino è stato dedicato a Milik dai tifosi del Marsiglia, come ha mostrato lo stesso giocatore sui social. L’attaccante polacco viene disegnato come una sorta di divinità con le ali ed una lancia in mano. Milik in questa stagione ha giocato già 31 partite con il Marsiglia mettendo a referto 20 gol in tutte le competizioni e guadagnandosi l’affetto dei tifosi francesi. “Il mio obiettivo è quello di giocare in Champions League con la maglia del Marsiglia. Non posso dire che siamo vicini a raggiungerlo perché la classifica è molto serrata, ma è quello che desidera tutta la squadra. Mi piace stare qui – ha continuato l’attaccante – e quando mi hanno chiamato ho deciso subito di trasferirmi per dimostrare le mie qualità” ha detto l’attaccante.

Altarino per Milik Marsiglia

“Grazie Marsiglia” ha scritto il giocatore postando la foto con l’altarino sui suoi profili social. Con il Napoli il rendimento è stato sempre altalenante, anche a causa degli infortuni, ma non è mai scoccata veramente la scintilla. Preso per sostituire un mostro sacro come Gonzalo Higuain, il polacco non ha mai convinto veramente i tifosi azzurri, mentre quelli del Marsiglia stravedono per lui. Recentemente l’attaccante ha speso delle bellissime parole anche per la tifoseria francese, ricambiando l’affetto dei tifosi: “Il Velodrome è uno stadio veramente incredibile. Confesso che non avevo mai visto uno stadio così in tutta la mia vita. Qui ho un rapporto con i tifosi veramente speciale“. Insomma oramai il calciatore sembra stregato dai tifosi del Marsiglia ed è convinto di voler restare in Francia, nonostante le tante voci di mercato che girano su si lui.