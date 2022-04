LDT – Vittoria dell’Inter sulla Juve, a momenti arrivavano le pizze. La moviola pan’ ‘e puparuol nasconde l’arbitraggio scandaloso

La vittoria dell’Inter contro la Juve e i commenti dei salotti tv hanno scatenato le ire di alcuni tifosi che hanno scritto alla nostra redazione.

LDT– Lettere dai tifosi- Alcuni tifosi azzurri hanno scritto alla nostra redazione in merito alla vittoria dell’Inter sulla Juventus, macchiata da un macroscopico errore arbitrale. I tifosi hanno puntato il dito contro i salotti tv rei di minimizzare troppo spesso episodi eclatanti a vantaggio dei soliti club:

“Salve Direttore, c’è poco da esultare sulla vittoria dell’Inter a Torino. Una vittoria juventina o un pareggio sarebbe andato a vantaggio del Napoli. Lo scandaloso arbitraggio di Torino consolida il potere di Milano e Torino su resto del Paese. Inutile girarci intorno Sig. Direttore, vinceranno sempre loro e molto probabilmente sarà ancora il Napoli a restare a secco. Quello che accade nel campionato italico è deprimente, con i media italici fra gli ultimi in Occidente per libertà di stampa. E nessuno vigila.

Lasciamo perdere la Domenica Sportiva, ma a Pressing a momenti arrivavano le pizze sul clima di convivialità vissuto; tutti erano concordi sul rigore assegnato all’Inter mentre le immagini mostravano il piede di Dumfries trascinarsi sul terreno di gioco. Dopo le pizze sarebbero arrivate anche i dolcetti tanto era il clima amichevole fra presunti juventini e presunti interisti in studio o collegati, mentre scorrevano le immagini della moviola pan’ ‘e puparuol“.



I tifosi aggiungono: “Sui giornali non c’è stato un solo riferimento all’obbrobrio arbitrale di Irrati e Mazzoleni. Per Serra, dopo Milan – Spezia, si è parlato per giorni su una norma del vantaggio disattesa. Voi sicuramente avete le foto: mostrate il rigore assegnato all’Inter con le immagini del rigore negato a Osimhen in Napoli – Milan per notare le differenze. Non ce ne sarebbe bisogno comunque perché già sul WEB l’indignazione è generale. Dove sono i Casarin e gli ex arbitri specializzati alla moviola sullo strepitoso e mondiale arbitraggio di Orsato, che insieme a Valeri, non vede il calcione di Tomori che sempre secondo i moviolisti dell’ultima ora non prenderebbero in considerazione in Europa. Non c’è nulla da dire sul rigore assegnato all’Inter. Caro Direttore, c’è ben poco da esultare per i napoletani dopo che Di Bello trasforma in corner un rigore vedibile dalla Via Lattea“.

Distinti saluti,

Gennaro P., Luigi M., Gaetano I., Pasquale A.