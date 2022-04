La ‘fine del mondo’ è alle porte, Rabiot si lamenta degli arbitri

La Juventus viene sconfitta dall’Inter e Adrien Rabiot scarica accuse contro gli arbitri: “Difficile vincere in dodici contro undici“. Le parole del centrocampista francese sono dure e dirette al mondo arbitrale. La Juventus si sente scippata, anche perché all’Inter è stato concesso un rigorino, ma secondo Marelli al Var è un rigore che si può concedere.

Ma oltre al penalty ha fatto discutere anche la ribattuta del rigore che inizialmente era stato parato da Sszczesny. Il Var interviene e lo fa ripetere, così Calhanoglu porta in vantaggio l’Inter, che dura fino alla fine. Una ribattuta che ha fatto andare su tutte le furie Allegri che ha lanciato la giacca, sotto gli occhi del quarto uomo, senza essere sanzionato in alcun modo.

Rabiot però a fine partita a Sportmediaset si lamenta degli arbitri e dice: “Difficile vincere quando si gioca 11 contro 12: nelle prossime partite spero che avremo un arbitro migliore, è importante dire anche quando l’arbitro sbaglia e questa sera ha sbagliato troppo secondo me“. Concetto ribadito su Instagram: “Peccato per il risultato, ma è difficile giocare a 11 contro 12!“. Recriminazioni forti quelle di Rabiot, che potrebbero magari meritare una risposta dai vertici dell’Aia.