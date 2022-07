Il Torino vuole Petagna: stanziata già la cifra per l’acquisto

Andrea Petagna è pronto a dire addio al Napoli, il giocatore chiede maggiore spazio e nell’ultima stagione, complice anche un infortunio ha giocato poco. Secondo le ultime notizie lanciate da Tuttosport, il Torino per Petagna è pronto a fare sul serio. Anche perché il club granata ha perso Andrea Belotti e quindi deve per forza trovare una punta centrale per sostituire l’ex Palermo. Petagna sembra l’identikit perfetto, con Juric che sarebbe più che contento di prendere l’ex Sampdoria. Anche il giocatore è affascinato dalla maglia del Toro dove potrebbe trovare la continuità giusta magari per riconquistarsi la Nazionale, che con Ventura aveva già assaporato.

Petagna chiede la cessione al Napoli: c’è il Torino

Anche Petagna sembra molto convinto di vestire la maglia granata. Sa perfettamente che in un club così potrebbe trovare quella continuità che gli è mancata in tutto il periodo azzurro. Petagna al Torino diventerebbe un punto di riferimento per l’attacco, così come è stato per Belotti che giocando con continuità e segnando tanto ha anche conquistato un titolo europeo con l’Italia di Mancini. Le grandi speranza di Petagna devono fare i conti con le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis. Secondo Tuttosport il Torino proverà a convincere il presidente del Napoli con un’offerta da 10 milioni di euro per il cartellino di Petagna, una cifra importante ma che il Napoli potrebbe ritenere troppo bassa.

In casa azzurra si vorrebbero ricavare almeno 15 milioni di euro per la cessione di Petagna. Tra domanda e offerta, dunque, non c’è tantissima differenza e con la buona volontà e magari qualche bonus si può trovare un accordo. Ovviamente poi il Napoli dovrebbe prendere un sostituto di Petagna, visto che anche Mertens non ha ancora rinnovato il suo contratto con la società partenopea.