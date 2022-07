Ritiro Castel di Sangro: 14 milioni al Napoli, indaga la Corte dei conti

I 14 milioni della Regione Abruzzo stanziati per ospitare il Napoli in ritiro finiscono in una indagine della Corte dei Conti. Gli azzurri si recheranno a Castel di Sangro dopo aver terminato il ritiro di Dimaro che comincia l’8 luglio, primo allenamento il giorno successivo e durerà fino al 19. La seconda tappa del Napoli sarà proprio Castel di Sangro che De Laurentiis ha voluto fortemente dopo aver visitato gli impianti sportivi e ricettivi. Ora però dopo l’esposto di alcuni consiglieri regionali alla Procura è stata attivata un’indagine per capire se ci sono movimenti sospetti.

Napoli a Castel di Sangro: scatta l’indagine

Secondo quanto denunciato dai consiglieri regionali il costo di 14 milioni di euro per Ospitare il Napoli non sarebbe giustificato dai benefici portati. Si sospetta dunque un danno erariale con spreco di denaro pubblico. Ecco quanto scrive Il Mattino.