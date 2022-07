Zielinski croce e delizia, ha un obiettivo con Spalletti e Osimhen

La stagione del Napoli comincia oggi a Castel Volturno con i primi arrivi, le visite mediche di rito per poi partire alla volta di Dimaro in Val di Sole per la prima parte del ritiro. Gli azzurri saranno di scena dal 9 al 19 luglio a Dimaro con una serie di allenamenti ed amichevoli molto intense. Poi si sposteranno nel ritiro di Castel di Sangro, finito nel mirino della Corte dei Conti a causa di una denuncia di alcuni consiglieri regionali.

Il Napoli ha tanti dubbi come Fabian Ruiz, Koulibaly, ma anche Mertens, Politano e Demme, con Osimhen che può essere ceduto e Meret che sembra voglia andare via, così come Petagna. Ma ci sono anche delle certezze come Piotr Zielinski che sarà ancora punto cardine del centrocampo del Napoli di Luciano Spalletti.

Il centrocampista polacco è “spesso croce e delizia per i suoi compagni di squadra oltre che per i tifosi perché capace di grandi giocate ma quasi mai con la continuità dei grandi campioni. Inoltre, proprio l’intesa con Osimhen andrà perfezionata perché Zielu è sembrato quasi a disagio con i movimenti del nigeriano, spesso poco incline a venire incontro al polacco per dargli una soluzione” scrive Gazzetta dello Sport. Sulle pagine del quotidiano viene poi aggiunto: “Si presenterà a Dimaro con il galloni da titolare per assenza di concorrenti ma anche perché se Spalletti lo ha spesso preferito a Mertens vuol dire che crede fermamente nella capacità del polacco di dare equilibrio e cambio di passo alla squadra. Zielinski è una certezza nel Napoli delle incertezze, quello che aspetta di sapere il futuro di Ruiz e di Koulibaly“. Zielinski ha detto di voler restare a Napoli e punta ad essere protagonista, ma a 28 anni il polacco deve capire finalmente chi vuole essere, un titolare o un comprimario.